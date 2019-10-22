2019-10-22T16:04:36+03:00
Общество

В Липецке в воскресенье пропала 44-летняя женщина

Липчанка может быть дезориентирована
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке пропала 44-летняя женщинаВ Липецке пропала 44-летняя женщинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке пропала 44-летняя Шагова Злата Павловна. В минувшее воскресенье, 20 октября, она ушла из дома в 10 часов утра в районе улицы Станционной. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до сих пор местонахождение женщины не установлено. Может быть дезориентирована.

Приметы: на вид 45 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы, карие глаза.

Была одета: темно-вишневая тканевая куртка, розовые брюки, светлая футболка, голубые кроссовки.

С собой: черная сумка.

Всех, ко видел Злату Шагову или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

Напомним, что в тот же день пропала 35-летняя Гриценко (Архипова) Ольга Леонидовна. С собой у нее был белый рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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