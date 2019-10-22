В среду в Липецке жителям Сырского Рудника отключат отопление

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-22T16:39:22+03:00

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В среду, 23 октября, один из районов Липецка останется без отопления. С 8 утра до 9 часов вечера тепло отключат жителям Сырского Рудника. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в том районе проведут ремонтные работы. Из-за этого липчанам придется немного померзнуть. Дополнительную информацию об отключениях можно узнать по телефонам: 175 и 236-175.

Кстати, до полной готовности к зимнему отопительному сезону в Липецке осталось 3 недели. Областной центр должен получить паспорт готовности до 15 ноября. Напомним, тепло в дома липчан начали подавать 26 сентября. Однако, в некоторых квартирах липчане продолжают мерзнуть. На данный момент по 11 адресам продолжаются ремонтные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU