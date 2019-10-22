2019-10-22T18:29:45+03:00
Общество

В Липецке новый памятник художнику случайно повредил ребенок

Ремонтные работы уже завершены, Виктору Сорокину вернули кисть
Юлия КЛЮЕВА
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Несколько недель назад в Липецке повредили новый памятник художнику Виктору Сорокину. Его установили этим летом в сквере на улице Ленина. Как сообщила в своем Инстаграм глава города Евгения Уваркина, из руки художника кто-то вырвал кисточку.

Вандалов искали с помощью камер видеонаблюдения. Оказалось, что кисть случайно отломил ребенок, игравший возле монумента. И никакого злого умысла в его действиях не было. По данным пресс-службы управления главного смотрителя, памятник уже восстановлен, ремонтные работы завершены.

Напомним, что жителей областного центра призывают бережно относиться к объектам, стоящим на улицах, а также следить за детьми, которые по неосторожности могут испортить городское имущество, а также упасть или пораниться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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