2019-10-22T18:48:19+03:00
Общество

После реконструкции ГДМ «Октябрь» в Липецке станет киноконцертным залом

Липецкую молодежь предлагают переселить в пустующие помещения одного из вузов
Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 22 октября, в Липецком горсовете депутаты и представители мэрии обсудили дальнейшую судьбу ГДМ «Октябрь». Как сообщил первый вице-мэр Михаил Щербаков, здание передадут области, так как на ремонт выделены федеральные деньги. Кстати, уже готовится проект реконструкции Двора молодежи под киноконцертный зал. А молодежь хотят переселить в пустующие помещения одного из липецких вузов. Правда, это только планы. Окончательное решение еще не принято.

Первый вице-спикер Федор Жигаров напомнил, что молодежный парламент и другие поднимали вопрос о реконструкции «Октября» и искали деньги, чтобы в итоге получить Дворец Молодежи, а не киноконцертный зал.

Как отметила председатель постоянной комиссии Ольга Прокопенко, это здание изначально строилось как кинотеатр. А нормального Дворца Молодежи в областном центре нет. И это одна из причин, почему молодежь уезжает из Липецка – нет «центра притяжения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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