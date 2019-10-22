В среду в домах Липецка отключат свет, тепло, холодную и горячую воду

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-22T19:12:38+03:00

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В среду, 23 октября, в некоторых домах Липецка отключат свет, воду и тепло. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК». Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Октябрьская 71, 73, 89; Неделина, 22, 24, 24А; Крайняя, 2,7, 9; Ботаническая, переулок Боевой, 4 Пятилетка, 42; Студеновская, 4А, 15, 17, 17А, 19, 21, 23.

С 8 утра до 9 вечера тепло отключат в районе Сырского Рудника. С 9 утра до 5 часов вечера без отопления останутся липчане, проживающие по адресам: улица Андрея Смыслова, 1, 3, 4, 4А; Ушинского, 2; Тамбоская, 1; площадь Константиновой, 1-7; 40 лет Октября, 6, 11, 15, 21, 21А, 21Б, 23, 23Б; Кутузова, 1.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную и горячую воду отключат в селе Подгорное в домах №1-3, 5, 7, 9, 11.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Стаханова, 7; Хорошавина, 15; Меркулова, 43 и 45; Буденного, Речная.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробности по телефонам: 175 и 326-175.

ИСТОЧНИК KP.RU