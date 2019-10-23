2019-10-23T15:32:26+03:00
Происшествия

Под Липецком в двойном ДТП с полицейским погибла девушка

По версии следствия, пьяный сотрудник полиции выехал на встречную [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП погибла 20-летняя девушкаВ ДТП погибла 20-летняя девушкаФото: кадр с видео
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В Липецкой области разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое случилось на трассе Липецк – Грязи в районе села Казинка. Напомним, в авария случилась в районе остановки «Йокохама» вечером 20 октября. По уточненной информации там столкнулись «Форд Мондео», «Киа Спектра» и «Форд Фокус». В этом ДТП сильно пострадали 20-летний водитель пассажирка «Фокуса» того же возраста. Обоих увезли в больницу, но, к несчастью, девушка не выжила.

ДТП на Грязинской трассе.vk.com/myregion48

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, за рулем первой иномарки был нетрезвый сотрудник полиции. Согласно материалам дела, он выехал на встречную полосу, где въехал в «Кию» и «Форд». Виновнику ДТП грозит до 12 лет тюрьмы.

В УМВД по Липецкой области официально прокомментировали, что на момент ДТП полицейский находился не на службе, в настоящее время он отстранен от работы. Во всех подробностях аварии пока разбираются, если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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