Липчанину, который прижег пасынка раскаленной вилкой грозит штраф

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-23T17:04:44+03:00

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Заместитель прокурора Добринского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу, возбужденного в отношении местного жителя. Его обвиняют в применении насилия к подростку.

Напомним, в апреле этого года пьяный отчим взял раскаленную вилку и прижег пасынка. У него остался ожог на спине. Кстати, мужчина уже ранее привлекался к административной ответственности за нанесение побоев. В заключении медиков сказано, что ожог не причинил вред здоровью мальчика, но вызвал сильную физическую боль. При этом мать пострадавшего не стала писать заявление в полицию.

Тогда в дело вмешались органы. С согласия прокурора следственые СКР возбудили уголовное дело по ст.116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию". Мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей либо до 240 часов обязательных работ, либо до 6 месяцев исправительных работ, либо арест до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU