2019-10-24T14:54:11+03:00
Общество

В ноябре по проспекту Победы в Липецке пустят автобусы

1 этап реконструкции магистрали должны завершить в декабре
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этот четверг, 24 октября, в региональной администрации прошло совещание, которое провел губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Представители администраций города и области, профильных управлений и департаментов обсудили реконструкцию проспекта Победы.

Напомним, обновление магистрали ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт стартовал в мае этого года. Дорогу планируют расширить до 6 полос, выделив одну для общественного транспорта.

Сначала начали приводить в порядок участок от памятника Танкистам до кольцевой площади. В сентябре здесь открыли движение для автомобилей. Пассажирский транспорт должны пустить по магистрали в ноябре, после обустройства остановок. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, обновленный участок отличается высоким качеством дорожного полотна. Появились специальные дорожки, которые препятствуют смыванию грунта на проезжую часть. Первый этап реконструкции, согласно контракту, должны завершить в декабре 2019 года. По срокам отставания нет.

Работы на проспекте должны завершиться в следующем году. Магистраль обещает преобразиться: новое наружное освещение, остановочные павильоны, отремонтированные тротуары, обновленная ливневая канализация, автостоянки, парковочные и заездные карманы, зоны отдыха, краснолистные деревья и цветущие кустарники. От Центрального рынка до улицы 60 лет СССР появится велодорожка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает жителей Липецкой области о густом тумане
В Липецке таксист оставил без денег пассажирку, которая обронила телефон
В аэропорту «Липецк» задержали и отменили вылеты из-за тумана
Женщину ограбили в квартире под Липецком
Утром в Липецке из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом
Транспортное обслуживание липчан выходит на новый уровень
Алексей Рубахин: «ОГУП «Липецкдоравтоцентр» на пути освоения и внедрения бережливых технологий»
"Такого масштабного ремонта автодорог в Липецкой области еще не было"
Под Липецком женщина на «Калине» сбила мотоциклиста
Ночью в Липецке сгорели две дорогие иномарки
Бывшего начальника колонии под Липецком осудили за превышение полномочий
В Липецке жильцы многоэтажки боятся выходить в кишащий тараканами подъезд
По просьбам горожан в Липецке меняют расписание двух автобусов
Наркодилер из Украины оставил закладки в Липецке и пытался скрыться в Белгороде