В ноябре по проспекту Победы в Липецке пустят автобусы

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-24T14:54:11+03:00

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В этот четверг, 24 октября, в региональной администрации прошло совещание, которое провел губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Представители администраций города и области, профильных управлений и департаментов обсудили реконструкцию проспекта Победы.

Напомним, обновление магистрали ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт стартовал в мае этого года. Дорогу планируют расширить до 6 полос, выделив одну для общественного транспорта.

Сначала начали приводить в порядок участок от памятника Танкистам до кольцевой площади. В сентябре здесь открыли движение для автомобилей. Пассажирский транспорт должны пустить по магистрали в ноябре, после обустройства остановок. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, обновленный участок отличается высоким качеством дорожного полотна. Появились специальные дорожки, которые препятствуют смыванию грунта на проезжую часть. Первый этап реконструкции, согласно контракту, должны завершить в декабре 2019 года. По срокам отставания нет.

Работы на проспекте должны завершиться в следующем году. Магистраль обещает преобразиться: новое наружное освещение, остановочные павильоны, отремонтированные тротуары, обновленная ливневая канализация, автостоянки, парковочные и заездные карманы, зоны отдыха, краснолистные деревья и цветущие кустарники. От Центрального рынка до улицы 60 лет СССР появится велодорожка.

ИСТОЧНИК KP.RU