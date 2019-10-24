2019-10-24T18:14:11+03:00
Общество

В Липецке в ГДМ "Октябрь" хотят переселить "Казаков России"

Здание дворца молодежи планируют передать в собственность Липецкой области
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжают обсуждать дальнейшую судьбу ГДМ "Октябрь". В этот четверг, 24 октября, депутаты горсовета решали, передать объект в собственность Липецкой области безвозмездно или нет.

По словам председателя департамента культуры Сергея Малько, городской дворец молодежи используется крайне неэффетивно. В 2018 году в большом зале прошло 47 мероприятий. В этом году - лишь 29 мероприятий. При этом здание отапливается, на это тратятся деньги.

Стоимость одного лишь проекта на реконструкцию составляет около 60 млн. рублей. А чтобы его реализовать, потребуется 1 млрд 800 млн. рублей. В городской казне таких денег нет. По схеме софинансирования липецкий бюджет тоже не потянет - в таком случае Липецку нужно будет найти 420 млн. рублей. А время идет, здание разрушается. Действовать нужно как можно быстрее. Поэтому липецкие власти решили передать здание "Октября" и земельный участок в собственность региона. Предполагается, что в здании разместится ОБУК "Театр танца "Казаки России". А молодежь переедет в здание на Гагарина, 35. Там ранее располагался институт экономики и права.

Депутат Николай Быковских вызвал опасения, что на месте объекта появится супермаркет. На что начальник управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева ответила, что перевести данный участок из одного вида в другой можно только через публичные слушания.

По информации пресс-службы горсовета, большинство парламентариев согласились с доводами чиновников. Окончательное решение они примут на следующей неделе - 29 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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