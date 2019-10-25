2019-10-25T15:25:32+03:00
Общество

Липчане выберут, каким станет парк Победы

Голосование уже стартовало в Липецке [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане выберут, каким станет парк ПобедыЛипчане выберут, каким станет парк ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Парк Победы в Липецке планируют преобразовать. Эксперты уже выбрали три лучших проекта, один из которых окажется победителем. Каким станет парк, предстоит выбрать липчанам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Липчане выберут, каким станет парк Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане выберут, каким станет парк ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане выберут, каким станет парк Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане выберут, каким станет парк ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проекты вынесли на народное голосование, которое стартовало в эту пятницу, 25 октября, и продлится до 1 ноября. Отдать свой голос за понравившийся вариант можно здесь. А сами презентации посмотреть по ссылке.

Липчане выберут, каким станет парк Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане выберут, каким станет парк ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане выберут, каким станет парк Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане выберут, каким станет парк ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Авторам, чьи работы вышли в финал, вручат дипломы и сувениры. А победитель получит особый подарок - 150 тыс. рублей премии. Также его могут включить в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды региона.

Липчане выберут, каким станет парк Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане выберут, каким станет парк ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане выберут, каким станет парк Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липчане выберут, каким станет парк ПобедыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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