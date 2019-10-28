В Липецкой области продолжается модернизация учреждений здравоохранения

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-28T13:14:08+03:00

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Хлевенская районная больница получила новое современное диагностическое оборудование. Парк медицинской техники пополнился цифровой рентгеновской установкой, колонофиброскопом, аппаратом УЗИ.

По словам главного врача Хлевенской больницы Надежды Романовской, полученное оборудование позволит улучшить качество диагностики и выявления заболеваний у жителей муниципалитета.

По инициативе главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова на обновление оборудования в медучреждениях региона в этом году выделено около 500 млн рублей.

«Хорошее медицинское обслуживание – одно из главных условий повышения уровня жизни людей, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Новое оборудование поможет решить ряд важнейших задач, особенно в районах. Жителям сельской местности становится доступнее качественная диагностика, что позволит на ранней стадии выявлять заболевания и вовремя начинать лечение».

ИСТОЧНИК KP.RU