2019-10-29T09:32:55+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «У 59 тысяч липчан в 2020 году повысится зарплата»

Зарплаты вырастут у работников образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты
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Ряд категорий бюджетников ожидает повышение зарплаты, об этом сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Повышение оплаты труда в регионе начнётся 1 января 2020 года. В соответствии с поручением Правительства РФ о неснижении установленных указами Президента России показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на 5,8% будут проиндексированы оклады работников образования, здравоохранения, культуры и сферы социальной защиты населения. Также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. С начала будущего года МРОТ должен вырасти до 12 130 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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