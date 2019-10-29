2019-10-29T10:06:10+03:00
Происшествия

В Липецке "ВАЗ" врезался в "Форд": машины едва не сбили пешехода

Авария произошла на улице 50 лет НЛМК [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Авария в ЛипецкеАвария в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Этим утром, 29 октября, в Липецке случилось ДТП. На улице 50 лет НЛМК в районе недостроенной школы столкнулись "ВАЗ" и "Форд". К счастью, в аварии никто не пострадал.

Иномарка стояла перед пешеходным переходом, пропуская людей. Сзади ехал "ВАЗ". Водитель машины не успел вовремя затормозить. Он подскочил на "лежачем полицейском", выехал на встречную, где его занесло. Так, своей задней частью отечественный автомобиль задел "Форд". Пешеход, переходивший в этот момент дорогу, чудом уцелел. Из-за ДТП в том районе образовалась пробка.

Напомним, ночью в Липецкой области автомобиль "Ауди А6" сбил лошадь. Авария произошла возле села Хмелинец Задонского района.

В Липецке "ВАЗ" врезался в "Форд": машины едва не сбили пешехода.Форд и ВАЗ-21014

ИСТОЧНИК KP.RU

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