2019-10-29T12:17:48+03:00
Происшествия

В ДТП с почтовой «ГАЗелью» в Липецке водитель и посылки не пострадали

В почте прокомментировали аварию с перевернувшимся грузовиком на улице Гагарина [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В УФПС по Липецкой области прокомментировали ДТП с почтовой «ГАЗелью», которое произошло на улице Гагарина в минувший понедельник, 28 октября. Напомним, возле ТЦ «Гагаринский» грузовик перевернулся и рухнул на бок после столкновения с «ВАЗом». На место выезжали спасатели, которые смыли с дороги разлившееся топливо. В аварии никто не пострадал.

ДТП с почтовым грузовиком в Липецке .

Как пояснили в пресс-службе липецкого управления «Почты России», ДТП случилось, когда почтовая машина возвращалась с маршрута.

– Постовые отправления и водитель не пострадали, – уточнили в УФПС. – Управление оказывает содействие ГИБДД в установлении причин произошедшего.

В управлении также добавили, что перед выходом на маршрут все машины проходят обязательный техосмотр, а водители – медицинский осмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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