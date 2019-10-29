2019-10-29T18:15:53+03:00
Общество

Мэрия Липецка окончательно избавилась от здания «Октября»

Дворец молодежи перешел в собственность областной администрации
Лия МУРАДЬЯН
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"Октябрь" отдадут 1 января"Октябрь" отдадут 1 январяФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот вторник, 29 октября, в горсовете Липецка одобрили сделку по передаче городского дворца молодежи «Октябрь» в собственность областной администрации. Напомним, разговоры, что со зданием «Октября» нужно что-то делать, шли давно. Огромная территория пустует и толком не ремонтируется, мероприятия там проходят редко, а деньги на содержание уходят немалые. При этом в здании есть хороший большой зал, но его нужно приводить в порядок. По оценке специалистов полный ремонт обойдется в 1.8 млрд. рублей. У города нет таких денег, в итоге объект вместе с землей решили отдать области.

– Предлагается передать здание ГДМ «Октябрь» безвозмездно из муниципальной в государственную собственность в оперативное управление театра танца «Казаки России», – сказала и.о. председателя департамента культуры Ирина Маркова.

При этом проект ремонта подготовит город, но уже за областные деньги. Также Липецк оставит за собой право проводить там городские мероприятия.

Официально «Октябрь» перейдет в областную собственность с 1 января 2020 года. За сделку проголосовали большинство депутатов.

– Не надо быть «собакой на сене», – прокомментировал сделку Игорь Тиньков. – К сожалению, в городском бюджете нет денег на реконструкцию «Октября». И нет инвесторов. Но есть желание у областных властей вложить в него средства и сделать киноконцертный зал на тысячу мест. При таких обстоятельствах лучше это здание отдать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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