2019-10-30T10:27:47+03:00
Происшествия

Под Липецком столкнулись УАЗ и "Скания": погиб водитель внедорожника

А в Ельце столкнулись "Четверка" и "Ауди" [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Задонском районе в аварии погиб 36-летний мужчинаВ Задонском районе в аварии погиб 36-летний мужчинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки автоинспекторы выявили на дорогах региона 1 317 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы УГИБДД по Липецкой области, 3 водителей сели за рульв нетрезвом состоянии. 39 человек не стали пристегиваться во время движения. 941 раз водители превысили допустимую скорость. Произошло 32 аварии, в которых никто из людей не пострадал. Также инспекторы зафиксировали 40 нарушений правил парковки. 4 автомобиля пришлось эвакуировать.

В прошедший вторник, 29 октября, в Задонском районе случилась трагедия. Столкнулись УАЗ и "Скания". 36-летний водитель внедорожника получил смертельную травму. Предварительная причина ДТП - выезд на встречку.

В Ельце в поселке Строитель не поделили дорогу "ВАЗ-2104" и "Ауди". В аварии пострадал 84-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля. Его с травмами госпитализировали. По предварительным данным, один из водителей нарушил очередность проезда.

В Ельце столкнулись "четверка" и "Ауди" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Ельце столкнулись "четверка" и "Ауди"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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