Депутаты разрешили мэрии Липецка избавиться от «Октября» и платить компенсации бизнесу

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-30T17:53:56+03:00

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На сессии горсовета в Липецке рассмотрели пакет поправок в бюджет города и приняли положение о муниципальной компенсации бизнесу, который реализует социальные проекты. Касаемо бюджета, по доходам городская казна увеличится на 76.5 млн. рублей, по расходам – на 75.5 млн. большая часть денег, 49.9 млн. рублей, пойдет на строительство моста в Новой Жизни, еще 20 млн. потратят на электричество в садовых товариществах, 6.8 млн. – на проект по планировке городских округов. С учетом всех изменений бюджет Липецка по доходам составит 14.3 млрд. рублей, по расходам – 15.1 млрд., дефицит – 773 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU