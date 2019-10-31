Игорь Артамонов: «Наша задача - оказать поддержку всем многодетным семьям»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-10-31T09:29:22+03:00

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По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, реализация строительства рассчитана на 2019-2024 годы и предполагает четыре этапа: застройка в районе села Желтые Пески, в районе переулка Бодрый, улиц Советская и Рождественская, Ракитина, Покровской, Космонавтов, Окраинной, Посадской и в селе Сселки.

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ИСТОЧНИК KP.RU