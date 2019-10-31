Ночью в Липецкой области автомобилисты оказались в плену обледенелых дорог

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-31T09:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Резкое похолодание, а также прошедшие в Липецкой области метель и град превратили дороги между районами в обледенелый каток. Так это ночью, 31 октября, десятки автомобилистов застряли на трассе Липецк – Данков. По дороге невозможно было проехать, грузовики и легковушки буксовали на месте.

Гололед и дтп.vk.com/myregion48

Преодолеть спуски и подъемы трассы было практически невозможно. По словам очевидцев, многотонные фуры сносило на отбойники и обочину, легковушки разворачивало поперек дороги.

Ситуация осложнялась несколькими ДТП, некоторые оказались в плену между склонами дороги. Многие автомобилисты не стали рисковать, разворачивались и уезжали в обратном направлении, не имея возможности преодолеть этот участок.

ИСТОЧНИК KP.RU