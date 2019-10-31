Ночью в Липецкой области автомобилисты оказались в плену обледенелых дорог
Резкое похолодание, а также прошедшие в Липецкой области метель и град превратили дороги между районами в обледенелый каток. Так это ночью, 31 октября, десятки автомобилистов застряли на трассе Липецк – Данков. По дороге невозможно было проехать, грузовики и легковушки буксовали на месте.
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Преодолеть спуски и подъемы трассы было практически невозможно. По словам очевидцев, многотонные фуры сносило на отбойники и обочину, легковушки разворачивало поперек дороги.
Ситуация осложнялась несколькими ДТП, некоторые оказались в плену между склонами дороги. Многие автомобилисты не стали рисковать, разворачивались и уезжали в обратном направлении, не имея возможности преодолеть этот участок.
ИСТОЧНИК KP.RU