2019-10-31T09:37:26+03:00
Происшествия

Ночью в Липецкой области автомобилисты оказались в плену обледенелых дорог

Десятки машин застряли на трассе Липецк – Данков [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Резкое похолодание, а также прошедшие в Липецкой области метель и град превратили дороги между районами в обледенелый каток. Так это ночью, 31 октября, десятки автомобилистов застряли на трассе Липецк – Данков. По дороге невозможно было проехать, грузовики и легковушки буксовали на месте.

Гололед и дтп.vk.com/myregion48

Преодолеть спуски и подъемы трассы было практически невозможно. По словам очевидцев, многотонные фуры сносило на отбойники и обочину, легковушки разворачивало поперек дороги.

Ситуация осложнялась несколькими ДТП, некоторые оказались в плену между склонами дороги. Многие автомобилисты не стали рисковать, разворачивались и уезжали в обратном направлении, не имея возможности преодолеть этот участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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