2019-10-30T15:41:32+03:00
Общество

Пока в Липецке снегопад, в других районах области - град

Ледяные шарики обрушились на Добровский район [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Пока в Липецке снегопад, в других районах области - градПока в Липецке снегопад, в других районах области - град
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В эту среду, 30 октября, в Липецке выпал первый снег. Точнее, на город обрушилась метель. В это время жители области наблюдали еще более опасное явление. Так, в Добровском районе прошел град, сопровождаемый сильным ветром. Как рассказал "КП-Липецк" липчанин Дмитрий, оказавшийся в непогоду в селе Доброе, многим водителям пришлось остановиться и встать на обочине дороги. Ледяные шарики так колотили по окнам, что продолжать движение было опасно.

Пока в Липецке снегопад, в других районах области - град Фото: принтскрин видео.

Пока в Липецке снегопад, в других районах области - градФото: принтскрин видео.

Напомним, спасатели предупредили жителей региона о сильном ветре, порывы которого могут достигать 17 м/с. Лучше не пренебрегать правилами безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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