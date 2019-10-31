СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-31T10:53:52+03:00

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Как избавиться от неприятно-зловонного запаха при внесении органических удобрений на поля? Это проблема из проблем для всех животноводческих комплексов, ведь страдает и экология, и население близлежащих населенных пунктов.

В одном из крупнейших предприятий АПК региона – агрофирме «Мокрое», эта проблема до недавнего времени была практически нерешаема. Десятки тысяч тонн навоза, который вначале накапливался, а потом вносился на поля в виде удобрений, источал неимоверный запах на многие километры. Полтора месяца назад, впервые в Черноземье, здесь стартовал пилотный проект по применению биопрепаратов нового поколения. Агрофирма начала использовать инновационный продукт, производимый компанией «Биоэлементс Агро», который ускоряет переработку навоза, обеззараживает и нейтрализует токсичную биомассу.

Предварительные итоги эксперимента превзошли ожидания – запах практически исчез, дозревание биоотходов в лагунах сократилась с шести до полутора месяцев. В замерах проб воздуха, по данным проведенной экспертизы, отмечено резкое снижение содержания вредных веществ.

О результатах пилотного проекта в СХП «Мокрое» читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU