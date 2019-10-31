В Липецке ищут свидетелей ДТП на Заводской площади
В Липецке автоинспекторы ищут свидетелей аварии на Заводской площади, которая произошла две недели назад, днем 14 октября. Напомним, в тот день на площади столкнулись два седана «Фольксваген Джетта» и «Датсун Ондо».
Все случилось у дома №4 в промежутке времени между 10.45 и 10.00. За рулем первой иномарки был 46-летний мужчина. От удара в машинах сработали подушки безопасности, пострадали люди. В этой аварии травмы получили водитель и 26-летняя пассажирка «Фольксвагена». Обоих увезли в больницу.
ГИБДД просить откликнуться всех, кто видел, как произошла авария, знает подробности ДТП или располагает записью с видеорегистратора. Очевидцы могут звонить по номерам: 42-35-32 или 8-951-300-83-05.
ИСТОЧНИК KP.RU