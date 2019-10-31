Липецкая область осталась без уполномоченного по правам ребенка
В этот четверг, 31 октября, липецкие депутаты одобрили отставку уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой. Она проработала в этой должности с 2014 года. Решение согласовали с уполномоченным по правам ребенка при президенте Анной Кузнецовой.
Детский омбудсмен подала заявление о досрочном прекращении полномочий в сентябре. Вскоре на эту должность объявили конкурс, который завершается сегодня, 31 декабря.
Как пояснили в пресс-службе облсовета, кандидатуры рассмотрит профильный комитет, а решение о новом омбудсмене примут на сессии депутаты. Затем это решение также согласуют с главным детским защитником страны и снова вынесут на утверждение сессии. А пока в Липецкая область будет без уполномоченного по правам ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU