Липецкая область осталась без уполномоченного по правам ребенка

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-31T16:58:45+03:00

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В этот четверг, 31 октября, липецкие депутаты одобрили отставку уполномоченного по правам ребенка Людмилы Кураковой. Она проработала в этой должности с 2014 года. Решение согласовали с уполномоченным по правам ребенка при президенте Анной Кузнецовой.

Детский омбудсмен подала заявление о досрочном прекращении полномочий в сентябре. Вскоре на эту должность объявили конкурс, который завершается сегодня, 31 декабря.

Как пояснили в пресс-службе облсовета, кандидатуры рассмотрит профильный комитет, а решение о новом омбудсмене примут на сессии депутаты. Затем это решение также согласуют с главным детским защитником страны и снова вынесут на утверждение сессии. А пока в Липецкая область будет без уполномоченного по правам ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU