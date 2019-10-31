Доходы Липецкой области выросли и составили 61,6 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-31T17:42:32+03:00

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В этот четверг, 31 октября, на 30-й сессии Липецкого областного Совета депутатов приняли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Согласно документу, доходы областной казны увеличились почти на 861 млн. рублей. Существенная сумма, 731 млн. рублей, поступила из федерального бюджета, еще 130 млн. – это налоги на доходы физических лиц. Большая часть федеральных денег пойдет на строительство дорог – 590 млн. рублей. Из них 400 млн. уйдет на строительство второй очереди трассы «Восточный обход промышленной зоны Липецка», 190 млн. – на строительство мостовых переходов в Лебедяни и поселке Новая Жизнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU