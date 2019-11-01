Самый народный участковый Липецкой области поборется за победу в конкурсе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-01T14:12:24+03:00

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В эту пятницу, 1 ноября, на сайте "Комсомольской правды" стартовал конкурс "Народный участковый". Его проводит МВД России в тесном сотрудничестве с "Комсомолкой". За своего участкового липчане могут проголосовать здесь.

Напомним, в Липецкой области по итогам народного голосования победу одержал участковый ОМВД России по Елецкому району капитан полиции Максим Алехин. Он и представляет регион на федеральном этапе конкурса. Это тот самый участковый, который несколько лет назад спас человеку жизнь. Сотрудник полиции вынес мужчину, потерявшего сознание, из горящего дома.

Максим Владимирович Алехин родился в девяти километрах от Ельца, в поселке Соколье. Там он следит за порядком все 18 лет службы. А также является участковым в 10 населенных пунктах, что расположены поблизости.

Голосование за "Народного участкового" продлится до 10 ноября. Победитель получит от МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от нового "УАЗ Патриот". Троих победителей наградят 15 ноября в Москве, накануне Дня участковых.

Самый народный участковый Липецкой области поборется за победу в конкурсеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU