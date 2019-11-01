В понедельник в Липецке частично перекроют улицу Первомайская

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-01T17:19:11+03:00

Также закроют проезд для транспорта по улице Литаврина

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В понедельник, 4 ноября, в Липецке частично перекроют улицу Первомайская и Литаврина. Причина тому - празднование Дня народного единства на площади Петра Великого.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, учитывая загруженность площади, принято решение закрыть для транспорта проезд по улице Перомайская - от участка дороги, проходящего мимо "Октября" до пересечения с улицей Карла Маркса. Планируется также перекрыть улицу Литаврина, что находится рядом. Кстати, на работу общественного транспорта это никак не повлияет. Автобусы будут двигаться согласно маршруту и графику.

Напомним, мероприятие на площади Петра Великого стартует в 10 часов утра. Липчан приглашают поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на выступления творческих коллективов города. Там же пройдет шествие представителей области в национальных костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU