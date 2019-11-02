2019-11-02T12:51:08+03:00
Происшествия

Жители аварийного дома в Липецке, где ввели режим ЧС, не хотят уезжать

Выехать согласились лишь жильцы 8 квартир из 60
Юлия КЛЮЕВА
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На место выехали представители мэрии и профильных служб, а также экстренные службыНа место выехали представители мэрии и профильных служб, а также экстренные службыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Липецкие эксперты разрабатывают план мероприятий по ликвидации очага ЧС в доме №2 по Осеннему проезду. Напомним, в минувшую пятницу, 1 ноября, в областном центре ввели локальный режим ЧС. В доме провели экспертизу, которая показала сверхнормативный прогиб перекрытий в доме.

Работы стартовали незамедлительно. На место выехали представители мэрии и профильных служб, а также экстренные службы. В доме отключили газ. Липчан было решено расселить в жилье маневренного фонда.

Однако, переехать согласились лишь жители 8 квартир из 60. Горожане отправились к родственникам. Остальные остались под свою ответственность. При этом в 18 квартир попасть не удалось. Оказалось, что там нет постоянно проживающих. Как сообщили в пресс-службе администрации города, по дому развесили объявления с телефонами. С жильцами общаются специалисты.

По словам и.о. главы Липецка Михаила Щербакова, в первую очередь нужно разработать план экстренных противоаварийных мероприятий, чтобы ликвидировать угрозу - предотвратить провисание перекрытий. Кстати, дом был построен в 1962 году. Эксперты не исключают, что причина прогиба - производственный брак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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