К концу рабочей недели подрядчик начнет работы в аварийном доме Липецка

СЕГОДНЯ 21:43 2019-11-03T21:43:59+03:00

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Специалисты разработали план противоаварийных мероприятий в доме №2 на Осеннем проезде. Напомним, 1 ноября в этом здании ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина - сверхнормативный прогиб перекрытий. В дом, который построили в 1962 году, 60 квартир, прописаны 124 человека.

Как сообщил исполняющий обязанности главы города Михаил Щербаков, в доме будет производиться подтяжка и усиление провисших плит перекрытия. Договор с проектировщиком на разработку документации планируют заключить после выходных - во вторник , 5 ноября, с подрядчиком - в четверг. После чего и начнутся противоаварийные мероприятия. Как только угрозу обрушения ликвидируют, режим ЧС отменят, в доме восстановят газоснабжение.

На время проведения работ жители могут переехать в жилье городского маневренного фонда или в комнаты общежития Новолипецкого металлургического комбината. Ранее мы сообщали, что переехать согласились лишь жители 8 квартир. Горожане отправились к родственникам. Остальные остались под свою ответственность. При этом в 18 квартир попасть не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU