2019-11-03T21:43:59+03:00
Происшествия

К концу рабочей недели подрядчик начнет работы в аварийном доме Липецка

В здании произведут подтяжку и усиление провисших плит перекрытия
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты разработали план противоаварийных мероприятий в доме №2 на Осеннем проезде. Напомним, 1 ноября в этом здании ввели режим чрезвычайной ситуации. Причина - сверхнормативный прогиб перекрытий. В дом, который построили в 1962 году, 60 квартир, прописаны 124 человека.

Как сообщил исполняющий обязанности главы города Михаил Щербаков, в доме будет производиться подтяжка и усиление провисших плит перекрытия. Договор с проектировщиком на разработку документации планируют заключить после выходных - во вторник , 5 ноября, с подрядчиком - в четверг. После чего и начнутся противоаварийные мероприятия. Как только угрозу обрушения ликвидируют, режим ЧС отменят, в доме восстановят газоснабжение.

На время проведения работ жители могут переехать в жилье городского маневренного фонда или в комнаты общежития Новолипецкого металлургического комбината. Ранее мы сообщали, что переехать согласились лишь жители 8 квартир. Горожане отправились к родственникам. Остальные остались под свою ответственность. При этом в 18 квартир попасть не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители аварийного дома в Липецке, где ввели режим ЧС, не хотят уезжать
Липчане сняли, как по трассе буксировали истребитель Су-34
В Липецке из-за аварийного дома ввели режим ЧС
В понедельник в Липецке частично перекроют улицу Первомайская
Под Липецком арестовали школьницу, заказавшую убийство отца и мачехи
В Липецке в ДТП попали "Лада Ларгус" и "двенадцатая": машины разбиты
Самый народный участковый Липецкой области поборется за победу в конкурсе
Многоэтажки по улице Гагарина в Липецке станут бежево-коричневыми
Под Липецком автобус, отцепившись от грузовика, едва не протаранил дом
В Липецке и области у сотрудников Почты России вырастут зарплаты
Из-за управляющей компании липчане замерзали в своих квартирах
Липчанин, предоставив поддельные чеки, украл из магазина инструменты
Вечером в Липецке иномарка сбила пешехода на "зебре"
9 улиц Липецка остались без света этим утром