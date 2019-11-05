Рекордный урожай масличных культур собрали в Липецкой области

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-05T11:09:42+03:00

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Сразу несколько рекордов побили липецкие аграрии. Всего в 2019 году было собрано более 770 тыс. тонн масличных. Это почти на 200 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Валовой сбор сои составил 147 тыс. тонн. Этот результат значительно превышает итоговый показатель прошлого года и является рекордным для области. Лидер по сбору сои – Данковский район, там получили 30 тыс. тонн. Самая высокая урожайность в Елецком районе – 24,4 центнера с гектара. В среднем в регионе собирали по 17,8 центнеров.

Рекордным оказался также этот год и для подсолнечника. Его получено почти 510 тыс. тонн. Средняя урожайность в 2019 году составила 28 центнеров с гектара. Это рекордная для Липецкой области урожайность.

Напомним, что липецкие аграрии уже получили в этом году самый большой за всю историю региона урожай рапса – 105 тыс. тонн.

«Липецкая область не первый год делает ставку на масличные культуры, - пояснил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – В регионе работают шесть заводов, перерабатывающих подсолнечник, рапс, сою и лен. Также в Елецком и Тербунском районах создаются новые мощности по переработке рапса и сои».

Фото: Владимир КУЛИК.

ИСТОЧНИК KP.RU