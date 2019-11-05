2019-11-05T11:09:42+03:00
Общество

Рекордный урожай масличных культур собрали в Липецкой области

В регионе завершился сбор масличных культур
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сразу несколько рекордов побили липецкие аграрии. Всего в 2019 году было собрано более 770 тыс. тонн масличных. Это почти на 200 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Валовой сбор сои составил 147 тыс. тонн. Этот результат значительно превышает итоговый показатель прошлого года и является рекордным для области. Лидер по сбору сои – Данковский район, там получили 30 тыс. тонн. Самая высокая урожайность в Елецком районе – 24,4 центнера с гектара. В среднем в регионе собирали по 17,8 центнеров.

Рекордным оказался также этот год и для подсолнечника. Его получено почти 510 тыс. тонн. Средняя урожайность в 2019 году составила 28 центнеров с гектара. Это рекордная для Липецкой области урожайность.

Напомним, что липецкие аграрии уже получили в этом году самый большой за всю историю региона урожай рапса – 105 тыс. тонн.

«Липецкая область не первый год делает ставку на масличные культуры, - пояснил начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – В регионе работают шесть заводов, перерабатывающих подсолнечник, рапс, сою и лен. Также в Елецком и Тербунском районах создаются новые мощности по переработке рапса и сои».

Фото: Владимир КУЛИК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю с улиц Липецка эвакуировали 45 машин
За выходные в Липецкой области сбили насмерть двух пешеходов, третий выжил
Присяжные признали виновным липчанина, который расстрелял из автомата криминального авторитета
Под Липецком «Киа» не уступила «КамАЗу» – водитель в больнице
В четверг в Липецке ограничат продажу алкоголя
Мужчина пытался привезти в Липецк 7 слитков золота из Амурской области
В Липецке на ходу загорелся новый автобус ПАЗ «Вектор NEXT»
Под Липецком опасный рецидивист обворовал пенсионерку
МЧС предупреждает липчан о непогоде
Под Липецком иномарки столкнулись лоб в лоб: ДТП попало на видео
В Липецке ищут 40-летнего мужчину, пропавшего летом
Липецкий депутат просит Госдуму запретить снюсы в стране
К концу рабочей недели подрядчик начнет работы в аварийном доме Липецка
Жители аварийного дома в Липецке, где ввели режим ЧС, не хотят уезжать
Липчане сняли, как по трассе буксировали истребитель Су-34
В Липецке из-за аварийного дома ввели режим ЧС
В понедельник в Липецке частично перекроют улицу Первомайская
Под Липецком арестовали школьницу, заказавшую убийство отца и мачехи
В Липецке в ДТП попали "Лада Ларгус" и "двенадцатая": машины разбиты
Самый народный участковый Липецкой области поборется за победу в конкурсе
Многоэтажки по улице Гагарина в Липецке станут бежево-коричневыми
Под Липецком автобус, отцепившись от грузовика, едва не протаранил дом
В Липецке и области у сотрудников Почты России вырастут зарплаты
Из-за управляющей компании липчане замерзали в своих квартирах
Липчанин, предоставив поддельные чеки, украл из магазина инструменты
Вечером в Липецке иномарка сбила пешехода на "зебре"
9 улиц Липецка остались без света этим утром