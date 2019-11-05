2019-11-05T11:55:52+03:00
Происшествия

Присяжные признали виновным липчанина, который расстрелял из автомата криминального авторитета

Согласно вердикту, чаплыгинский стрелок не заслуживает снисхождения
Лия МУРАДЬЯН
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Чаплыгинского стрелка признали виновнымЧаплыгинского стрелка признали виновнымФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке присяжные огласили вердикт касательно Чаплыгинского стрелка, который расстрелял из автомата местного криминального авторитета. Напомним, убийство произошло 14 ноября 2018 года в поселке Рощинский. 36-летний Анатолий прошел пешком 5 километров в лыжной маске и с автоматом в руках, позвонил в дверь и открыл огонь, как только увидел на пороге 44-летнего Виталия. Убийца выпустил в хозяина квартиры 9 пуль.

После расстрела, Анатолий закопал автомат в поле, переоделся и ушел. Вычислить его смогли только через два месяца. По одной из версий, убитый заведовал деньгами благотворительного фонда осужденных «общаком», что и могло стать мотивом для убийства. По другой – причиной стала ревность, поскольку у убитого была тайная связь с девушкой стрелка. Изначально Анатолий во всем сознался, даже показал, где спрятал автомат. Но после заявил, что был пьян и не помнит, как давал показания, и отказался от них.

Присяжные признали его виновным в убийстве, а также в хранении и изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, присяжные совещались около 3 часов, на все вопросы ответили единодушно, и отметили, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Теперь суду предстоит вынести наказание виновному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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