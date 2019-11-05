За неделю с улиц Липецка эвакуировали 45 машин

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-05T12:32:47+03:00

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В Липецке продолжается активная борьба с нарушителями правил парковки. По данным ГИБДД только за прошедшую неделю, на улицах города выявили 251 нарушение правил парковки. Из них 182 случая засекли камеры слежения, 69 нарушителей поймали лично автоинспекторы во время патрулирования.

Отметим, что нарушителей становится все больше. Так за неделю до этого «улов» ГИБДД был 115 припаркованных в неположенном месте машин, 34 из которых эвакуировали.

По каждому факту выписали административные протоколы. В тех случаях, где автовладельцев рядом не оказывалось, вызывали эвакуатор и вывозили машина на штрафстоянку. Таким путем за неделю эвакуировали 45 автомобилей.

Отметим, что по закону нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства карается штрафом до 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU