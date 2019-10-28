2019-10-28T13:32:19+03:00
Общество

За неделю в Липецке эвакуировали 34 неправильно припаркованные машины

А всего нарушителям выписали 115 протоколов
Лия МУРАДЬЯН
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С улиц Липецка продолжают вывозить припаркованные машиныС улиц Липецка продолжают вывозить припаркованные машиныФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжается активная борьба с неправильной парковкой. Каждый день по дворам и улицам ходят автоинспекторы и сотрудники администрации и ловят нарушителей. Напомним, машины начали тихо исчезать из дворов в сентябре. Народ даже звонил спасателям, в поисках автомобилей. Таинственное исчезновение легковушек оказалось тихой атакой мэрии на автохамов.

Активная охота на припаркованные на газонах, тротуарах, на проезжей части и под знаками машины длится уже месяц. Но водители упорно продолжают оставлять автомобили в неположенных местах. Многие объясняют это отсутствием парковки, в чем тоже, как признали депутаты, есть проблема.

По данным ГИБДД, за прошедшую неделю в Липецке зарегистрировали 115 нарушений правил парковки. На специальную стоянку эвакуировали 34 автомобиля. Каждому из нарушителей грозят штрафы до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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