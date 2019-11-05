СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-05T16:08:36+03:00

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Серьезная авария произошла этим днем, 5 ноября, в Елецком районе Липецкой области. Там на пересечении трассы М-4 «Дон» с дорогой Елец – Липецк перевернулась фура со свиньями из Калуги.

Авария на трассе "Дон". ДТП ЕлецФото: vk.com

Многотонник выехал на встречную полосу и завалился на бок, попутно задев микроавтобус с пассажирами. Тягач с прицепом перегородил трассу на подъезде к кольцу у села Екатериновка. По словам очевидцев, фуру с прицепом накренило из-за сильного бокового ветра. Как рассказывают свидетели происшествия, в аварии пострадали пассажиры микроавтобуса.

Авария на трассе "Дон". ДТП ЕлецФото: vk.com

Кроме этого, жертвами аварии стали животные, которых перевозили в грузовике. Свиньи оказались зажаты между лежащим на дороге прицепом и ограждением трассы, некоторые погибли. Сейчас на месте работают автоинспекторы, спасатели и медики. Точная причина ДТП и подробности, выясняются.

Под Липецком перевернулась фура со свиньями из Калуги и влетела в микроавтобус.

ИСТОЧНИК KP.RU