В среду в Липецке до +16 градусов и сильный ветер

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-05T18:14:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 6 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха составит 5-10 градусов выше ноля.

Днем в регионе воздух прогреется до 16 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 15-17 м/с. О сильном ветре липчан предупреждали спасатели. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать и составит 740 мм рт.ст.

В четверг, 7 ноября, в Липецке будет пасмурно. Ночью до 9 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +14 градусов. Во второй половине дня дождь. Синоптики прогнозируют выпадение 4,5 мм осадков. Ветер западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU