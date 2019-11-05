2019-11-05T18:14:24+03:00
Общество

В среду в Липецке до +16 градусов и сильный ветер

В регион неожиданно вернулось тепло
Юлия КЛЮЕВА
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В регион неожиданно вернулось теплоВ регион неожиданно вернулось теплоФото: Юлия КЛЮЕВА
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В среду, 6 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха составит 5-10 градусов выше ноля.

Днем в регионе воздух прогреется до 16 градусов тепла. Преимущественно без осадков. Ветер южный 7-12 м/с. Местами возможны порывы до 15-17 м/с. О сильном ветре липчан предупреждали спасатели. Атмосферное давление ночью будет расти, а днем падать и составит 740 мм рт.ст.

В четверг, 7 ноября, в Липецке будет пасмурно. Ночью до 9 градусов выше ноля. Днем столбик термометра поднимется до отметки +14 градусов. Во второй половине дня дождь. Синоптики прогнозируют выпадение 4,5 мм осадков. Ветер западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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