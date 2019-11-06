В ДТП с «КамАЗом» и микроавтобусом под Липецком погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-06T10:01:09+03:00

За сутки на дорогах региона в авариях пострадали 11 человек и 1 погиб [видео]

Изменить размер текста: A A

Стали известны подробности ДТП с «КамАЗом» и микроавтобусом в Елецком районе, которое произошло днем 5 ноября. Напомним, грузовик из Калуги с животными перевернулся и задел микроавтобус «Форд». По данным УГИБДД региона, 40-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением. В этой аварии серьезно пострадала 78-летняя пассажирка автобуса. Пенсионерку увезли с тяжелыми травмами в больницу, где она скончалась.

Под Липецком перевернулась фура со свиньями из Калуги и влетела в микроавтобус.

В тот же день в Липецке на площади Мира столкнулись «Фольксваген» и «ВАЗ-2114». В ДТП пострадал 22-летний водитель ВАЗа и его 53-летняя пассажирка.

А вечером в Ельце на улице Фабрициуса 41-летний водитель «Фольксвагена» сбил на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу, девочку увезли в больницу.

Еще одна серьезная авария произошла около 21.00 на трассе «Дон» в Елецком районе. Там столкнулись «КамАЗ» и «БМВ». 35-летняя пассажирка иномарки попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU