В ДТП с «КамАЗом» и микроавтобусом под Липецком погибла пенсионерка
Стали известны подробности ДТП с «КамАЗом» и микроавтобусом в Елецком районе, которое произошло днем 5 ноября. Напомним, грузовик из Калуги с животными перевернулся и задел микроавтобус «Форд». По данным УГИБДД региона, 40-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением. В этой аварии серьезно пострадала 78-летняя пассажирка автобуса. Пенсионерку увезли с тяжелыми травмами в больницу, где она скончалась.
Под Липецком перевернулась фура со свиньями из Калуги и влетела в микроавтобус.
В тот же день в Липецке на площади Мира столкнулись «Фольксваген» и «ВАЗ-2114». В ДТП пострадал 22-летний водитель ВАЗа и его 53-летняя пассажирка.
А вечером в Ельце на улице Фабрициуса 41-летний водитель «Фольксвагена» сбил на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу, девочку увезли в больницу.
Еще одна серьезная авария произошла около 21.00 на трассе «Дон» в Елецком районе. Там столкнулись «КамАЗ» и «БМВ». 35-летняя пассажирка иномарки попала в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU