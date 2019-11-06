Сломавшая забор у ТЦ в Липецке дама за рулем попала на видео

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-06T14:38:28+03:00

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В Липецке камера наблюдения записала момент ДТП на кольцевой развязке между улицами Катукова и Стаханова, где женщина на «Фольксвагене» снесла забор у торгового центра. Напомним, авария произошла утром 6 ноября. Иномарка выломала три пролета забора и вылетела на тротуар. На машине разворотило всю переднюю часть с капотом, крыльями, фарами и решеткой.

Женщина за рулем снесла забор .

На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые долго разбирались в причинах произошедшего. По словам очевидцев, автовладелицу увезли на медицинское освидетельствование. Судя по кадрам с камеры, женщине никто не подрезал. На записи видно, как «Фольксваген» стремительно несется по улице Стаханова и, не сбавляя скорости, вылетает на кольцо. Но при попытке съехать с круга, машину заносит прямиком на тротуар. К счастью, кольцо было не загружено и пешеходов на тротуаре тоже не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU