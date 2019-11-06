В Липецке за полтора часа сбили четырех пешеходов

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-06T15:52:04+03:00

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Статистика по ДТП с пешеходами в Липецке не улучшается, в связи с чем городские спасатели снова выражают обеспокоенность. По данным управления по делам ГО и ЧС, только вчерашним вечером, 5 ноября, за полтора часа в Липецке сбили четырех пешеходов.

Людей сбивали на перекрестке Поперечного и Универсального проездов, у остановки «Общежитие» в районе Опытной станции, напротив магазина «Аршин» на Руднике и у проходных на улице Алмазной. Во всех случаях, люди попали в больницу. На двух первых адресах пешеходов сбили прямо на «зебре».

По оценке спасателей, в этих авариях сыграла роль и погода – сухие теплы дни сменились дождями и ветром и не все водители успели адаптироваться к новым условиям. ГО и ЧС в очередной раз просит пешеходов переходить только по «зебре» и всегда убеждаться, что машины пропускают. Водителей тоже просят быть внимательней, учитывать мокрую дорогу и ранние сумерки.

ИСТОЧНИК KP.RU