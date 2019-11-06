За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 3700 человек

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-06T16:52:19+03:00

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Несмотря на относительно теплую для глубокой осени погоду, липчане продолжают болеть простудой. Хотя наблюдается значительный спад. По данным Роспотребнадзора за минувшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, в Липецкой области зафиксировали 3700 случаев ОРВИ. Это на 25.7% ниже порога эпидемии. Традиционно в больше других болеют дети до 14 лет – их 75.5% от общего числа. Отметим, что это на 1000 случаев меньше, чем было в середине октября.

Медики отмечают, что в целом эпидемиологическая ситуация спокойная. Сейчас в регионе циркулируют аденовирусы и вирусы парагриппа. Вирусов гриппа в Липецкой области пока нет.

Врачи напоминают, что лучшая профилактика гриппа – это прививка. По данным на 5 ноября в Липецкой области привились от гриппа 35% населения – больше 154 000 детей и 245 000 взрослых. Еще не было ни одного случая осложнения после прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU