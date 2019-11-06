2019-11-06T17:39:24+03:00
Общество

Жители Липецка могут выбрать лучшее новогоднее оформление для города

Голосование завершится в пятницу в полночь [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Проект новогоднего оформления №3Проект новогоднего оформления №3Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке завершился конкурс проектов на новогоднее оформление города. Эксперты жюри отобрали три лучшие концепции и вынесли на народное голосование. Окончательного победителя теперь предстоит выбрать самим Липчанам.

Проект новогоднего оформления №3 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проект новогоднего оформления №3Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в мэрии города, голосование проходит на портале «Открытый Липецк» и в личном аккаунте мэра города Евгении Уваркиной в Instagram. Оно продлится до конца рабочей недели и завершится ровно в полночь с 8 на 9 ноября.

Проект новогоднего оформления №1 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проект новогоднего оформления №1Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проект новогоднего оформления №1 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проект новогоднего оформления №1Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В трех концепциях предлагают разные стили оформления, с использование атрибутов Нового года – елочные игрушки, снежинки, саней и Деда Мороза, есть даже снежинки из лепестков липы. Авторы также предлагают различное сочетание цветов – от красно-белых элементов до голубого с оранжевым.

Проект новогоднего оформления №2 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проект новогоднего оформления №2Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проект новогоднего оформления №2 Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Проект новогоднего оформления №2Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Стиль, который больше всего понравится липчанам, будет на праздничных плакатах на улицах города, афишах, на сувенирной продукции, а также на фасадах и витринах торговых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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