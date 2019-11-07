Смертельное ДТП с пешеходом в Липецке сняла камера

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-07T11:48:22+03:00

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В Липецке камера уличного наблюдения записала смертельное ДТП с пешеходом, которое произошло вечером 6 ноября на улице Московской. Напомним, по данным ГИБДД, 62-летнюю женщину сбил 25-летний водитель «Нисана». На записи видно, как пешеход совершенно адекватно переходит дорогу по «зебре» с мигающим желтым светодиодом.

Смертельное ДТП с пешеходом в Липецке .

Машин на той стороне проезжей части почти нет, за исключением самого нарушителя. Водитель иномарки ехал не быстро, но явно не видел человека на дороге. Пешеход, очевидно, тоже не заметил, что машина не собирается останавливаться.

На место оперативно подъехала «Скорая», но спасти женщину не успели – она скончалась по дороге в больницу. Как рассказали знакомые погибшей, в тот вечер женщина возвращалась домой с работы.

По статистике ГИБДД, большая часть аварий с пешеходами происходят в утренние и вечерние часы пик, и в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU