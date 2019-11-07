2019-11-07T18:36:03+03:00
Общество

Игорь Артамонов поздравил новолипецких металлургов с 85-летием выпуска первого чугуна

Глава региона принял участие в юбилейной плавке
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Новолипецкий металлургический комбинат сегодня отмечает 85-летие с момента выпуска первого чугуна. В честь праздничной даты в доменной печи «Россиянка» прошла юбилейная плавка. Металлургов поздравил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«НЛМК сегодня – одно из самых современных производств металла в мире. По своим показателям, по экономической эффективности это тоже лидер отрасли. Хочется поблагодарить за это коллектив и ветеранов металлургии. Именно благодаря усилиям людей комбинату удалось справиться со всеми поставленными задачами» – отметил Игорь Артамонов.

В торжественной церемонии, посвящённой юбилейной дате, приняли участие президент Группы НЛМК Григорий Федоришин, руководители структурных подразделений комбината, ветераны отрасли, студенты базовых учебных заведений. Всем участникам юбилейной плавки были вручены памятные отливки из новолипецкого чугуна.

7 ноября принято считать днём рождения предприятия. Именно в этот день в 1934 году на Новолипецком металлургическом заводе выплавили первые 64 тонны чугуна. За 85 лет НЛМК прошёл огромный путь – от одной доменной печи до крупнейшего производителя стали в стране и одного из лидеров металлургической отрасли в мире. Сегодня объём выплавки стали на липецкой площадке превышает 13 млн тонн в год, что составляет около 18% всего производства стали в России и около 80% всей стальной продукции Группы НЛМК.

«Новолипецкий металлургический комбинат непрерывно развивается. У нас большие планы. До 2023 года более 100 миллиардов рублей будет вложено в новолипецкий комбинат, из них более 20 миллиардов будут направлены на природоохранные технологии и мероприятия», – сообщил президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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