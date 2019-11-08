В Липецке из-за ремонта закроют железнодорожные переезды

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-08T10:05:51+03:00

Автомобили не смогут проехать между улицами Орловская и Гайдара, а также между Кротевича и Станционной

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В минувший четверг, 7 ноября, в Липецке стартовал ремонт железнодорожных путей на переездах между улицами Орловская и Гайдара, а также между улицами Кротевича и Станционной.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, из-за работ в местах их проведения перекрывают движение с 20.00 предыдущего дня до 6 часов утра следующего дня. Ремонт будет длиться две с половиной недели - до 25 ноября. Все это время проезд для автомобилей будут закрывать на указанный период времени.

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать альтернативные маршруты. Напомним, что на следующей неделе изменится работа 3 автобусных маршрутов - №19, №24 и №24А. Последние два маршрута еще и изменят схему движения. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU