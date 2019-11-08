Поздно вечером на липчанку напали и отобрали телефон

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-08T10:27:53+03:00

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В прошедший четверг, 7 ноября, в отдел полиции Липецка обратилась 29-летняя девушка. В своем заявлении она указала, что поздним вечером 6 ноября у дома по улице Левобережной на нее напал неизвестный. Мужчина отобрал у нее сотовый телефон и сбежал.

По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали по "горячим следам". Предполагаемый преступник - неработающий 31-летний липчанин.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание по данной статье - до 4 лет лишения свободы. Расследование проводит УМВД России по Липецку. Напомним, что на днях сотрудники органов задержали подозреваемую в краже в кафе - 27-летнюю девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU