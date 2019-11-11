2019-11-11T11:14:16+03:00
Общество

Для уборки улиц зимой Липецк получит 13 новых машин

На дороги города выйдут 4 фронтальных погрузчика и 9 многофункциональных автомобилей [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке появятся новые машины для уборки улицВ Липецке появятся новые машины для уборки улицФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке появятся новые машины для уборки улиц. Этой зимой парк уборочной техники пополнят 13 автомобилей. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на их покупку ушло 103,6 млн. рублей из регионального бюджета в рамках целевой субсидии.

10 единиц техники уже прибыли в областной центр. Еще 3 машины поступят в ближайшее время. Речь идет о 4 фронтальных погрузчиках и 9 многофункциональных автомобилях. Последние машины оснастят пескоразбрасывателем с плужно-щеточным оборудованием. А летом эти автомобили получат поливомоечное оборудование.

Новая техника круглый год сможет убирать пешеходные зоны и общественные пространства, так как имеет небольшие габариты и вес. А таких территорий в городе более 395 тыс.м2.

В Липецке появятся новые машины для уборки улиц Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке появятся новые машины для уборки улицФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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