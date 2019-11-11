2019-11-11T14:19:34+03:00
Общество

Активисты собирают подписи против переноса памятника Ленину с Соборной площади Липецка

Петицию поддержали 55 человек
Юлия КЛЮЕВА
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Активисты собирают подписи против переноса памятника Ленину с Соборной площади ЛипецкаАктивисты собирают подписи против переноса памятника Ленину с Соборной площади ЛипецкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжается шумиха вокруг памятника Ленину на Соборной площади. Напомним, его хотят перенести на ЛТЗ в рамках благоустройства территории. Однако, не всем липчанам пришлась эта идея по душе.

Так, в интернете появилась петиция "Не допустить вынос памятника Ленину с площади Ленина". Липецкие активисты требуют сохранить и поддержать исторический вид городского пространства. Они хотят, чтобы вид площади не менялся. А также призывают властей облагородить другие участки города.

- Это центральный исторический архитектурный ансамбль города Липецка, построенный в 1957-1958 году по проекту талантливого ленинградского архитектора Н.Ф. Бровкина, - написано в петиции. - Вычленение из него одного элемента приведет к уничтожению весь ансамбль. Требуем направить расходование целевых средств по назначению и укрепить постамент памятника В.И. Ленину на площади Ленина-Соборная города Липецка. Считаем, заявление о намерении выноса памятника В.И. Ленину с площади крайне непродуманной и политически недальновидной мерой.

55 человек уже поддержали петицию. 2 выступили против. Кстати, в ближайшее время активисты намерены выйти на пикет. Однако, в мэрии города не смогли ответить, поступали ли заявки на проведение этого мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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