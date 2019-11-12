2019-11-12T10:32:30+03:00
Происшествия

Под Липецком подросток на мопеде влетел в «ГАЗ»

Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП на Ангарской пострадал водитель "Кии"В ДТП на Ангарской пострадал водитель "Кии"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Несмотря на глубокую осень, мотосезон в Липецкой области еще не окончен. В понедельник днем, 11 ноября, в Чаплыгинском районе на улице Речной села Дубовое попал в ДТП 16-летний подросток на мопеде. Парень не рассчитал дистанцию и скорость, и въехал в движущийся впереди «ГАЗ». Подростка увезли в больницу.

По данным ГИБДД, всего за минувшие сутки на дорогах области в пяти авариях пострадали 5 человек. В Липецке около 21.30 на улице Космонавтов на пешеходном переходе сбили 56-летнюю женщину. Она попала под колеса «Шевроле», за рулем которого был 24-летний парень. Женщину увезли в больницу.

Также стали известны подробности лобового столкновения на улице Ангарской, где не разъехались «Киа» и «Мерседес». За рулем первой иномарки был 19-летний парень, немецким авто управлял 20-летний водитель. В результате аварии в больницу попал водитель «Кии». По данным автоинспекторов, причина ДТП – выезд на встречную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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