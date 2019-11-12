Из-за поврежденных столбов липчане остались без света

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-12T12:02:18+03:00

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В этот вторник, 12 ноября, электрики начали менять ненадежные опоры ЛЭП в районе ЛТЗ Липецка. Работы проводятся на улице Студенческая. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на время проведения этих работ всю улицу обесточили.

В Липецке на Тракторном меняют дефектные конструкцииФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

На участке специалисты демонтируют 3 поврежденных столба. Ранее, в ходе рейда, электрики обнаружили на их бетонных основаниях серьезные сколы. С помощью автокрана конструкции извлекают. Скоро на их месте появятся новые столбы. Старые опоры утилизируют и вывезут на мусорный полигон.

Напомним, что в этот день без света также остались 17 улиц областного центра. Информацию об отключениях можно посмотреть здесь. А по возникшим вопросам обращаться по номерам: 175 и 236-175.

В Липецке на Тракторном меняют дефектные конструкцииФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU