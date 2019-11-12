Липецкие автоинспекторы вышли на рейд по пешеходным переходам

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-12T15:28:05+03:00

Следят как за водителями так и за пешеходами

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В Липецке автоинспекторы вышли на рейд по пешеходным переходам. Сотрудники ГИБДД следят как за водителями так и за пешеходами, которые нарушают ПДД. Напомним, что в городе сложилась неблагоприятная ситуация на пешеходных переходах. Людей сбивают едва ли не каждый день причем нередко непосредственно на «зебрах». Только за вечер понедельника под колеса попали три человека.

Следить теперь за всеми – и за водителями и за пешеходами. Также людям разъясняют, как правильно проходить и проезжать «зебру» и рассказывают о светоотражателях, которые нужны на одежде в темное время суток.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, кторме этого сотрудники оценят состояние пешеходных переходов на аварийных участках города, и составят рекомендации по устранению недостатков.

По данным управления, всего за 10 месяцев этого года в Липецке сбили 208 пешеходов, 15 из которых погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU