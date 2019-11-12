За один вечер в Липецке сбили трех пешеходов – всех на «зебре»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-12T14:14:35+03:00

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Понедельник, 11 ноября, выдался тяжелым днем для пешеходов в Липецке – под колеса попали три человека. Все аварии пришлись на вечерние часы, когда на улице уже было темно. Причем, как сообщает городское управление оп делам ГО и ЧС, в каждом случае людей сбивали на пешеходных переходах, сигналы принимали с 18.45 до 21.20 операторы системы «112». Одно из ДТП с пешеходом записала камера уличного наблюдения.

Сбили пешехода.vk.com/myregion48

Так на проспекте 60 лет СССР сильно сбили 25-летнего парня, его с тяжелыми травмами увезли в больницу. На улице Космонавтов у остановки «Прогресс» под колеса попала 56-летняя женщина, которую тоже пришлось госпитализировать. Последнее ДТП с пешеходом случилось на улице Стаханова у ТРЦ «Европа». Там сбили 47-летнюю женщину. Причем водитель скрылся с места ДТП, а пешехода увезли в больницу.

Всего за 11 дней этого месяца в Липецке сбили 7 человек, больше половины из них на пешеходных переходах.

ИСТОЧНИК KP.RU