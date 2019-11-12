На площади Петра Великого в Липецке ставят новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 16:18 2019-11-12T16:18:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке начали готовиться к самому волшебному празднику - к Новому году. В этот вторник, 12 ноября, рабочие начали монтировать елку на площади Петра Великого. Основание уже готово. Осталось сделать каркас и покрыть конструкцию пушистыми ветками. Кстати, в этом году елочку украсят золотистыми и желтыми игрушками.

На Петровском спуске уже установлен световой фонтан, который будет радовать гостей и жителей города своим сказочным светом. Как уже писала "КП-Липецк", у спорткомплекса "Звездный" в этом году появятся фигуры полярных медведей. А в Быхановом саду установят волшебного оленя. О том, как будет выглядеть новогодний Липецк, мэр города Евгения Уваркина поделилась в своем Instagram.

Липецк готовится к Новому Году.

ИСТОЧНИК KP.RU