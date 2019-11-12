2019-11-12T16:18:55+03:00
Общество

На площади Петра Великого в Липецке ставят новогоднюю елку

Липецк начинает преображаться [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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На площади Петра Великого в Липецке устанавливают новогоднюю елкуНа площади Петра Великого в Липецке устанавливают новогоднюю елкуФото: кадр с камеры видеонаблюдения
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В Липецке начали готовиться к самому волшебному празднику - к Новому году. В этот вторник, 12 ноября, рабочие начали монтировать елку на площади Петра Великого. Основание уже готово. Осталось сделать каркас и покрыть конструкцию пушистыми ветками. Кстати, в этом году елочку украсят золотистыми и желтыми игрушками.

На Петровском спуске уже установлен световой фонтан, который будет радовать гостей и жителей города своим сказочным светом. Как уже писала "КП-Липецк", у спорткомплекса "Звездный" в этом году появятся фигуры полярных медведей. А в Быхановом саду установят волшебного оленя. О том, как будет выглядеть новогодний Липецк, мэр города Евгения Уваркина поделилась в своем Instagram.

Липецк готовится к Новому Году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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